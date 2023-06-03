Стали известны подробности стрельбы между гостями кафе в Волгограде

Жительница Волгограда, проходившая рядом с кафе Black Lion в момент перестрелки, рассказала, что к ней подбежал раненый мужчина и попросил позвонить в полицию. Он сказал, что один из посетителей кафе стрелял в него и его двух сыновей.

"Мы с коллегой шли после работы. К нам со стороны кафе Black Lion подбежал мужчина и обратился за помощью позвонить в полицию. У него была левая рука в крови, огнестрельное ранение было в плечо, но не сильно задело", — сообщила девушка в беседе с "Газетой.ru".

Пострадавший объяснил, что праздновал день рождения жены в кругу семьи и в какой-то момент у него возник конфликт с гостями за соседним столиком. Один из них достал оружие и начал угрожать, целясь мужчине в лицо. Когда произошёл выстрел, мужчина смог увернуться, и пуля попала в плечо.

"Видимо, потом он успел выбежать из кафе и стал искать помощь. Говорил, что у него сыновья ещё там были и их задело. Мы подождали, пока приедет скорая и полиция. Как только мы их увидели, пошли с подругой домой. Дальше мы не знаем, что там было", — сказала очевидица.