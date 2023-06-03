В Лондоне испугались, что Москва может "отключить" Британию от всего мира
Express: Россия может "отключить" всю Великобританию, перерезав подводные кабели
Россия в любой момент может "отключить" Лондон, перерезав подводные кабели и трубопроводы, которые соединяют Британские острова с остальным миром. Об этом заявил в своей статье для газеты Express политический обозреватель Марк Сидуэлл.
"Великобритания остаётся особенно уязвимой для тайных атак на наши подводные кабели и трубопроводы, особенно если поставки газа будут прерваны зимой", — заметил автор.
По мнению обозревателя, Лондону нужно сохранять бдительность, поскольку любой удар по критической инфраструктуре Соединённого Королевства будет иметь серьёзные последствия для островного государства.
Ранее обозреватель Daily Mail Крис Плезанс поделился похожим предположением. Он заметил, что подлодки России могут полностью нарушить инфраструктуру Великобритании и привести к "катастрофическому сценарию" благодаря "флоту миниатюрных субмарин".
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