Россия в любой момент может "отключить" Лондон, перерезав подводные кабели и трубопроводы, которые соединяют Британские острова с остальным миром. Об этом заявил в своей статье для газеты Express политический обозреватель Марк Сидуэлл.

"Великобритания остаётся особенно уязвимой для тайных атак на наши подводные кабели и трубопроводы, особенно если поставки газа будут прерваны зимой", — заметил автор.

По мнению обозревателя, Лондону нужно сохранять бдительность, поскольку любой удар по критической инфраструктуре Соединённого Королевства будет иметь серьёзные последствия для островного государства.