Оперативные службы Запорожья сообщили о звуках взрывов на севере Мелитополя
В районе северного выезда из Мелитополя в Запорожской области слышали звуки взрывов, пишет ТАСС со ссылкой на региональные оперативные службы. Подробности случившегося уточняются.
"В районе северного выезда из Мелитополя прозвучали взрывы. Обстоятельства выясняются", — прокомментировали оперативные службы.
Ждём подробностей по ситуации. В конце мая в СМИ появлялась информация о взрывах в Мелитополе. Впрочем, в тот раз она не подтвердилась.
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ТАСС / Андрей Рубцов