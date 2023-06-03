Оперативные службы Запорожья сообщили о звуках взрывов на севере Мелитополя

В районе северного выезда из Мелитополя в Запорожской области слышали звуки взрывов, пишет ТАСС со ссылкой на региональные оперативные службы. Подробности случившегося уточняются.

Ждём подробностей по ситуации. В конце мая в СМИ появлялась информация о взрывах в Мелитополе. Впрочем, в тот раз она не подтвердилась.