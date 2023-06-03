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3 июня, 16:04

Оперативные службы Запорожья сообщили о звуках взрывов на севере Мелитополя

В районе северного выезда из Мелитополя в Запорожской области слышали звуки взрывов, пишет ТАСС со ссылкой на региональные оперативные службы. Подробности случившегося уточняются.

"В районе северного выезда из Мелитополя прозвучали взрывы. Обстоятельства выясняются", прокомментировали оперативные службы.

Причастных к взрыву в Мелитополе злоумышленников задержали

Причастных к взрыву в Мелитополе злоумышленников задержали

Ждём подробностей по ситуации. В конце мая в СМИ появлялась информация о взрывах в Мелитополе. Впрочем, в тот раз она не подтвердилась.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Юрий Лысенко
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