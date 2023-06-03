Зависть и шантаж: В РФ объяснили призыв Уоллеса к другим странам не покупать российское оружие

Западные страны завидуют высокому мировому спросу на российское оружие, поэтому опускаются до оскорблений в адрес военной промышленности РФ. Об этом сказали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), комментируя слова главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса о неисправном вооружении России.

"Заявление британского министра обороны Бена Уоллеса расцениваем как очередное навязчивое проявление недобросовестной конкуренции и зависти со стороны западных государств, которым на фоне роста популярности российского оружия в мире ничего не остаётся, как прибегать к политическому шантажу и медийным вбросам", — отметили в ведомстве.

Реакцию ФСВТС вызвало выступление британского министра на конференции в Сингапуре по теме безопасности. Уоллес призвал страны-импортёры отказаться от контрактов с Россией и "вернуть купленное оружие обратно продавцу", потому что оно "не очень хорошо работает". Чиновник не привёл никаких аргументов, но заявил, что якобы видел российское оружие в деле на украинской территории. А натовскую боевую технику Уоллес назвал "лучшей в мире".