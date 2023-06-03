В Бердянске сработали системы ПВО, сбито шесть ракет
Машина, повреждённая осколками одной из сбытых украинских ракет. Обложка © Telegram / "Бердянск. Официально"
В Бердянске Запорожской области сработали системы ПВО, в небе над городом сбито шесть украинских ракет. Об этом сообщили в городской администрации. Осколки одной из них упали в районе католического костёла и автовокзала, пострадавших нет.
"Оперативные службы Бердянска подтверждают успешную работу систем ПВО и факт уничтожения вражеских ракет в небе. Однако осколки одной из них упали на город в районе католического костёла и автовокзала на Западном проспекте. В результате на автовокзале повреждён гражданский автомобиль", — говорится в опубликованном сообщении.
Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о девяти пострадавших в результате удара ВСУ по порту Бердянска. Все они госпитализированы.