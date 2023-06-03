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3 июня, 17:35

В Бердянске сработали системы ПВО, сбито шесть ракет

<p>Машина, повреждённая осколками одной из сбытых украинских ракет. Обложка © <a href="https://t.me/glava_brd/1225?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / "Бердянск. Официально"</p>

Машина, повреждённая осколками одной из сбытых украинских ракет. Обложка © Telegram / "Бердянск. Официально"

В Бердянске Запорожской области сработали системы ПВО, в небе над городом сбито шесть украинских ракет. Об этом сообщили в городской администрации. Осколки одной из них упали в районе католического костёла и автовокзала, пострадавших нет.

"Оперативные службы Бердянска подтверждают успешную работу систем ПВО и факт уничтожения вражеских ракет в небе. Однако осколки одной из них упали на город в районе католического костёла и автовокзала на Западном проспекте. В результате на автовокзале повреждён гражданский автомобиль", говорится в опубликованном сообщении.

  • Последствия падения осколков одной из сбитых украинских ракет. Фото © Telegram / "Бердянск. Официально"
    Последствия падения осколков одной из сбитых украинских ракет. Фото © Telegram / "Бердянск. Официально"
  • Последствия падения осколков одной из сбитых украинских ракет. Фото © Telegram / "Бердянск. Официально"
    Последствия падения осколков одной из сбитых украинских ракет. Фото © Telegram / "Бердянск. Официально"

Последствия падения осколков одной из сбитых украинских ракет. Фото © Telegram / "Бердянск. Официально"

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