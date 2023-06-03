В Бердянске сработали системы ПВО, сбито шесть ракет

В Бердянске Запорожской области сработали системы ПВО, в небе над городом сбито шесть украинских ракет. Об этом сообщили в городской администрации. Осколки одной из них упали в районе католического костёла и автовокзала, пострадавших нет.

"Оперативные службы Бердянска подтверждают успешную работу систем ПВО и факт уничтожения вражеских ракет в небе. Однако осколки одной из них упали на город в районе католического костёла и автовокзала на Западном проспекте. В результате на автовокзале повреждён гражданский автомобиль", — говорится в опубликованном сообщении.



