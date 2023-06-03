ВСУ обстреляли Бердянск ракетой комплекса "Точка-У"
Рогов: ВСУ использовали ракеты комплекса "Точка-У" для атаки на Бердянск
Часть ракеты "Точка-У". Обложка © Telegram / "Бердянск. Официально"
ВСУ атаковали Бердянск Запорожской области с применением ракеты комплекса "Точка-У". Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
В телеграм-канале он уточнил, что системы ПВО успешно сбили все выпущенные по городу ракеты, в город упали фрагменты одной из них.
Ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Бердянску шесть ракет. Каждая из них была успешно сбита системами ПВО.