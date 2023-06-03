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3 июня, 18:17

ВСУ обстреляли Бердянск ракетой комплекса "Точка-У"

Рогов: ВСУ использовали ракеты комплекса "Точка-У" для атаки на Бердянск

<p>Часть ракеты "Точка-У". Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/glava_brd/1225" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Бердянск. Официально"</a></p>

Часть ракеты "Точка-У". Обложка © Telegram / "Бердянск. Официально"

ВСУ атаковали Бердянск Запорожской области с применением ракеты комплекса "Точка-У". Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

В телеграм-канале он уточнил, что системы ПВО успешно сбили все выпущенные по городу ракеты, в город упали фрагменты одной из них.

Рогов: Девять человек пострадали при ударе ВСУ по морскому порту Бердянска

Рогов: Девять человек пострадали при ударе ВСУ по морскому порту Бердянска

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Бердянску шесть ракет. Каждая из них была успешно сбита системами ПВО.

Юрий Лысенко
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