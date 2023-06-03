ВСУ обстреляли Бердянск ракетой комплекса "Точка-У"

ВСУ атаковали Бердянск Запорожской области с применением ракеты комплекса "Точка-У". Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

В телеграм-канале он уточнил, что системы ПВО успешно сбили все выпущенные по городу ракеты, в город упали фрагменты одной из них.