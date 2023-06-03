ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 июня 2023, 18:17
3353

ВСУ обстреляли Бердянск ракетой комплекса "Точка-У"

Рогов: ВСУ использовали ракеты комплекса "Точка-У" для атаки на Бердянск

Часть ракеты "Точка-У". Обложка © Telegram / "Бердянск. Официально"

Часть ракеты "Точка-У". Обложка © Telegram / "Бердянск. Официально"

ВСУ атаковали Бердянск Запорожской области с применением ракеты комплекса "Точка-У". Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

В телеграм-канале он уточнил, что системы ПВО успешно сбили все выпущенные по городу ракеты, в город упали фрагменты одной из них.

Рогов: Девять человек пострадали при ударе ВСУ по морскому порту Бердянска
Рогов: Девять человек пострадали при ударе ВСУ по морскому порту Бердянска

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Бердянску шесть ракет. Каждая из них была успешно сбита системами ПВО.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar