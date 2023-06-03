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3 июня, 19:37

В Москве прошёл показ коллекции от "Министерства школьной моды"

Подольская, Савичева и Барановская показали наряды от "Движения первых"

В Доме Пашкова в Москве состоялась презентация лимитированной детской модной коллекции в рамках всероссийского проекта "Министерство школьной моды". Образы, которые дети и подростки из разных регионов создавали сами, представили российские звёзды.

"Министерство школьной моды" объединяет талантливых детей и подростков, нацеленных на развитие в сфере дизайна одежды, и даёт им возможность почувствовать себя настоящими законодателями моды", — сказал председатель правления РДДМ "Движение первых" Григорий Гуров.

Участники модного показа в Доме Пашкова. Фото © Предоставлено Лайфу

Участники модного показа в Доме Пашкова. Фото © Предоставлено Лайфу

Одной из моделей показа стала певица Наталья Подольская. Она подчеркнула, что школьная форма всегда важна, а сегодня у нас есть масса возможностей стилизовать её и сделать красивой — такой, которую школьники будут носить с удовольствием.

"Во времена моей школьной формы это были унылые коричневые платья, а по праздникам — белый передник. Детям нужны краски! Им нужно самовыражение, в том числе и через одежду. Отражение в зеркале должно приносить удовольствие. Я уверена, что участие в таких проектах не только поможет ребятам интересно провести время, но и станет первым шагом в будущей профессии", — сказала Подольская.

  • Дети продемонстрировали варианты новой школьной формы на модном показе в Москве. Фото © Предоставлено Лайфу
    Дети продемонстрировали варианты новой школьной формы на модном показе в Москве. Фото © Предоставлено Лайфу
  • Школьники продемонстрировали варианты новой формы на модном показе в Москве. Фото © Предоставлено Лайфу
    Школьники продемонстрировали варианты новой формы на модном показе в Москве. Фото © Предоставлено Лайфу
  • Дети продемонстрировали варианты новой школьной формы на модном показе в Москве. Фото © Предоставлено Лайфу
    Дети продемонстрировали варианты новой школьной формы на модном показе в Москве. Фото © Предоставлено Лайфу
  • Школьники продемонстрировали варианты новой формы на модном показе в Москве. Фото © Предоставлено Лайфу
    Школьники продемонстрировали варианты новой формы на модном показе в Москве. Фото © Предоставлено Лайфу
  • Певица Юлия Савичева. Фото © Предоставлено Лайфу
    Певица Юлия Савичева. Фото © Предоставлено Лайфу
  • Певица Наталья Подольская. Фото © Предоставлено Лайфу
    Певица Наталья Подольская. Фото © Предоставлено Лайфу
  • Телеведущая Юлия Барановская. Фото © Предоставлено Лайфу
    Телеведущая Юлия Барановская. Фото © Предоставлено Лайфу

Дети продемонстрировали варианты новой школьной формы на модном показе в Москве. Фото © Предоставлено Лайфу

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На подиуме наряды продемонстрировали певица Юлия Савичева, телеведущая Юлия Барановская, модель и блогер Елена Кулецкая, актриса Елизавета Базыкина, а также спортсменки Самира Мустафаева и Дарья Коробова.

Фестиваль "Движения первых": Итоги марафона "День детства со знанием" на ВДНХ

Фестиваль "Движения первых": Итоги марафона "День детства со знанием" на ВДНХ

Ранее Минпросвещения поддержало идею ввести значки в качестве элемента школьной формы. Вопросы разработки и утверждения дизайна значков министерство дополнительно проработает совместно с РДДМ "Движение первых".

Обложка ©

Предоставлено Лайфу

Ирина Фальке
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