В Москве прошёл показ коллекции от "Министерства школьной моды"

В Доме Пашкова в Москве состоялась презентация лимитированной детской модной коллекции в рамках всероссийского проекта "Министерство школьной моды". Образы, которые дети и подростки из разных регионов создавали сами, представили российские звёзды.

"Министерство школьной моды" объединяет талантливых детей и подростков, нацеленных на развитие в сфере дизайна одежды, и даёт им возможность почувствовать себя настоящими законодателями моды", — сказал председатель правления РДДМ "Движение первых" Григорий Гуров.

Участники модного показа в Доме Пашкова. Фото © Предоставлено Лайфу

Одной из моделей показа стала певица Наталья Подольская. Она подчеркнула, что школьная форма всегда важна, а сегодня у нас есть масса возможностей стилизовать её и сделать красивой — такой, которую школьники будут носить с удовольствием.

"Во времена моей школьной формы это были унылые коричневые платья, а по праздникам — белый передник. Детям нужны краски! Им нужно самовыражение, в том числе и через одежду. Отражение в зеркале должно приносить удовольствие. Я уверена, что участие в таких проектах не только поможет ребятам интересно провести время, но и станет первым шагом в будущей профессии", — сказала Подольская.















На подиуме наряды продемонстрировали певица Юлия Савичева, телеведущая Юлия Барановская, модель и блогер Елена Кулецкая, актриса Елизавета Базыкина, а также спортсменки Самира Мустафаева и Дарья Коробова.