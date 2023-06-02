Фестиваль "Движения первых": Итоги марафона "День детства со знанием" на ВДНХ

Двухдневный просветительский марафон "День детства со знанием" прошёл на ВДНХ в рамках фестиваля "Движения первых" российского движения детей и молодёжи. Гости студии "Знание" — победители международных и российских олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований — рассказывали маленьким посетителям фестиваля о любви к своему делу, силе воли и раскрытии потенциала.

"Как не упустить возможности? Пробовать, действовать. Потому что если просто смотреть на эти возможности, то они, конечно, будут проходить мимо тебя. Вот я считаю, что рецепт очень простой: первое — мечтайте, смело мечтайте, потому что в жизни нет ничего невозможного. Все ограничения — это ограничения в нашей собственной голове. Мы сами себя пугаем и говорим, что это страшно, это, наверное, не получится, этого же никто не делал. Но всё, что когда-то было сделано, до этого никто не делал. А потом нашёлся человек, который сказал: "А я попробую", — обратился к молодёжи первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Фестиваль "Движения первых" на ВДНХ. Фото © будьвдвижении.рф

Фильм "Краткая история русской культуры от Древней Руси до наших дней" 25-летнего победителя проекта "Знание.Кино" Данила Мотина презентовал продюсер документальной картины. А 13-летний участник марафона Тимур Щеглов из ДНР рассказал о любви к кикбоксингу и своих победах на российских профессиональных первенствах. О победе на шоу "Голос.Дети — 10" и своём увлечении музыкой рассказывала и 13-летняя Анна Доровская.

В конце первого дня работы просветительского марафона на ВДНХ также состоялся батл юных лекторов: московские школьники и студенты выступили с пятиминутными лекциями на тему "Наука с детства". Министр просвещения РФ Сергей Кравцов с главной сцены фестиваля поздравил победителя всероссийского конкурса "Школьная лига лекторов" — десятиклассника Егора Семёнова — и объявил его своим советником на общественных началах по вопросам просветительской деятельности.

К мероприятиям в Международный день защиты детей присоединился и Центр знаний "Машук". В ходе детского фестиваля РДДМ лучшие педагоги и наставники страны вместе с детьми приняли участие в квизах и мастер-классах на тему наставничества, просвещения и командной работы.