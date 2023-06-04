"Зенит" продлил контракт с вратарём Кержаковым до конца следующего сезона
Петербургский "Зенит" объявил о продлении контракта с вратарём Михаилом Кержаковым. Как сообщили в пресс-службе клуба, новое соглашение будет действовать до окончания следующего сезона.
1 июня клуб уже продлевал соглашение с вратарём на одну неделю. Это было нужно для того, чтобы Кержаков мог принять участие в последнем мачте РПЛ против "Факела". Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу "Зенита".
А ранее гендиректор "Зенита" Александр Медведев анонсировал создание Зала славы на "Газпром-арене". Подбор конкретного места ещё идёт.
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ТАСС / Валентина Певцова