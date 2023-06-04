"Зенит" продлил контракт с вратарём Кержаковым до конца следующего сезона

Петербургский "Зенит" объявил о продлении контракта с вратарём Михаилом Кержаковым. Как сообщили в пресс-службе клуба, новое соглашение будет действовать до окончания следующего сезона.

1 июня клуб уже продлевал соглашение с вратарём на одну неделю. Это было нужно для того, чтобы Кержаков мог принять участие в последнем мачте РПЛ против "Факела". Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу "Зенита".