Офис Зеленского пожаловался на нехватку оружия для контрнаступления

Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква считает, что для контрнаступления у страны недостаточно оружия. Об этом он заявил в беседе с Times.

По его словам, для проведения контрнаступления Киеву "нужно всё, что есть в распоряжении": бронетехника, танки, артиллерия. Однако, вероятно, имеющегося Украине недостаточно, полагает Жовква. Ракет ПВО, в том числе американских Patriot, тоже меньше необходимого, ведь российские удары постоянно истощают их запас.

По словам политика, для того чтобы получить больше оружия, украинский президент и посещает так много стран.