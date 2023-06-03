Офис Зеленского пожаловался на нехватку оружия для контрнаступления
Замглавы офиса Зеленского Жовква: Для контрнаступления Украине не хватает оружия
Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква считает, что для контрнаступления у страны недостаточно оружия. Об этом он заявил в беседе с Times.
По его словам, для проведения контрнаступления Киеву "нужно всё, что есть в распоряжении": бронетехника, танки, артиллерия. Однако, вероятно, имеющегося Украине недостаточно, полагает Жовква. Ракет ПВО, в том числе американских Patriot, тоже меньше необходимого, ведь российские удары постоянно истощают их запас.
По словам политика, для того чтобы получить больше оружия, украинский президент и посещает так много стран.
Ранее, по информации The Wall Street Journal, Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовы начать контрнаступление. Однако он отметил, что это может занять некоторое время и крайне дорого обойтись Киеву.
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