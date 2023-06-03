"РБ Лейпциг" обыграл "Айнтрахт" и второй год подряд выиграл Кубок Германии

"РБ Лейпциг" обыграл "Айнтрахт" в финале Кубка Германии. Встреча проходила на Олимпийском стадионе в Берлине и завершилась со счётом 2:0.

Голами отметились Кристофер Нкунку (71-я минута) и Доминик Собослаи (85).

"РБ Лейпциг" защитил титул, который впервые в истории выиграл в прошлом сезоне.