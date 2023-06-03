"РБ Лейпциг" обыграл "Айнтрахт" и второй год подряд выиграл Кубок Германии
"РБ Лейпциг" обыграл "Айнтрахт" в финале Кубка Германии. Встреча проходила на Олимпийском стадионе в Берлине и завершилась со счётом 2:0.
Голами отметились Кристофер Нкунку (71-я минута) и Доминик Собослаи (85).
"РБ Лейпциг" защитил титул, который впервые в истории выиграл в прошлом сезоне.
Ранее Лайф рассказывал, что мадридский "Реал" выиграл Кубок Испании впервые с 2014 года. В финале была побеждена "Осасуна".
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Twitter / RB Leipzig