В Польше на кукурузном поле нашли воздушный шар с востока
RMF FM: В Польше обнаружен неизвестный воздушный шар с надписями кириллицей
В польском городе Калишки в субботу, 3 июня, нашли воздушный шар с надписями кириллицей. Об этом сообщает RMF FM.
"В городе Калишки (Варминско-Мазурское воеводство) обнаружены остатки воздушного шара. Найденные фрагменты были изъяты полицией, а затем переданы военным для дальнейшего изучения. Не исключено, что это шпионский шар с востока", — информирует радиостанция.
Объект был найден на кукурузном поле в четырёх километрах от города Бяла-Писка. Редакция указывает, что это подозрительно, поскольку в нескольких километрах находятся полигон и крупная воинская часть.
Под куполом аэростата располагался пенопластовый ящик, антенна, а надписи были сделаны на кириллице. Хозяин поля сразу уведомил полицию, а та обратилась к военным.
Вероятнее всего, этот зонд всё же метеорологический, а не военный: журналисту RMF FM сообщили в Оперативном командовании ВС Польши, что радиолокационные системы не зафиксировали нарушения воздушного пространства страны.
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