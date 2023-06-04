В Польше на кукурузном поле нашли воздушный шар с востока

В польском городе Калишки в субботу, 3 июня, нашли воздушный шар с надписями кириллицей. Об этом сообщает RMF FM.

"В городе Калишки (Варминско-Мазурское воеводство) обнаружены остатки воздушного шара. Найденные фрагменты были изъяты полицией, а затем переданы военным для дальнейшего изучения. Не исключено, что это шпионский шар с востока", — информирует радиостанция.

Объект был найден на кукурузном поле в четырёх километрах от города Бяла-Писка. Редакция указывает, что это подозрительно, поскольку в нескольких километрах находятся полигон и крупная воинская часть.

Под куполом аэростата располагался пенопластовый ящик, антенна, а надписи были сделаны на кириллице. Хозяин поля сразу уведомил полицию, а та обратилась к военным.

Вероятнее всего, этот зонд всё же метеорологический, а не военный: журналисту RMF FM сообщили в Оперативном командовании ВС Польши, что радиолокационные системы не зафиксировали нарушения воздушного пространства страны.