Четверо детей погибли в канадском Квебеке во время рыбалки из-за резкого прилива
Четыре ребёнка погибли в канадской провинции Квебек после того, как их унесло водой во время рыбалки. Об этом сообщает телеканал CBC.
"Четверо детей обнаружены мёртвыми после того, как их смыло приливом во время рыбалки", — информирует телеканал.
Инцидент произошёл на реке Святого Лаврентия, когда группа из 11 человек ловила рыбу, находясь в воде. В этот момент начался резкий прилив, некоторым удалось выбраться, однако остальных смыло. Спасатели пока не нашли одного мужчину. Его поиски на данный момент продолжаются.
Ранее Лайф писал, что россиянин утонул на тайском острове Пхукет. Как рассказала полицейским жена погибшего, рано утром они пришли на пляж и мужчина, несмотря на плохую погоду, решил искупаться.
Radio-Canada / Camille Lacroix-Villeneuve