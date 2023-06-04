Четверо детей погибли в канадском Квебеке во время рыбалки из-за резкого прилива

Четыре ребёнка погибли в канадской провинции Квебек после того, как их унесло водой во время рыбалки. Об этом сообщает телеканал CBC.

"Четверо детей обнаружены мёртвыми после того, как их смыло приливом во время рыбалки", — информирует телеканал.

Инцидент произошёл на реке Святого Лаврентия, когда группа из 11 человек ловила рыбу, находясь в воде. В этот момент начался резкий прилив, некоторым удалось выбраться, однако остальных смыло. Спасатели пока не нашли одного мужчину. Его поиски на данный момент продолжаются.