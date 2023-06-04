Экипаж корабля "Шэньчжоу-15" вернулся на Землю с орбитальной станции Китая

Три тайконавта, находившихся на борту китайской орбитальной станции, вернулись на Землю на корабле "Шэньчжоу-15" после выполнения миссии. Об этом сообщили 4 июня в эфире Центрального телевидения КНР (CCTV).

Посадочный модуль приземлился на полигоне "Дунфэн" на севере Китая в 06:34 по местному времени (01:34 мск). Автономный полёт с орбиты длился девять часов. На Землю вернулись тайконавты Фэй Цзюньлун, Дэн Цинмин и Чжан Лу. Они пробыли на орбитальной станции около шести месяцев.

После отбытия экипажа миссии "Шэньчжоу-15" на станции остался работать экипаж корабля "Шэньчжоу-16", который прибыл в орбитальную лабораторию 30 мая. В его состав входят Цзин Хайпэн (командир корабля), Гуй Хайчао (специалист по полезной нагрузке) и Чжу Янчжу (бортинженер), они будут находиться на станции пять месяцев.