Кембридж наложил табу на теорию существования англосаксов
Telegraph: Кембридж отказался от существования этнической группы англосаксов
Из программы Кембриджского университета убрали понятие об англосаксах как об отдельной этнической группе. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.
В отделении англосаксонского, норвежского и кельтского языков сочли, что это будет способствовать разрушению "мифов о национализме". Теперь там будут учить студентов отказываться от идеи существования британцев, англичан, шотландцев, валлийцев или ирландцев с целостной идентичностью, поскольку всё это условно.
Ранее Международное общество англосаксов решило сменить название на Международное общество изучения Раннесредневековой Англии — из-за проблем, связанных с термином "англосаксонство" ввиду его использования расистами.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Великобританию извечным врагом России. Кроме того, он назвал чиновников этой страны бестолковыми.
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