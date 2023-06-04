Кембридж наложил табу на теорию существования англосаксов

Из программы Кембриджского университета убрали понятие об англосаксах как об отдельной этнической группе. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

В отделении англосаксонского, норвежского и кельтского языков сочли, что это будет способствовать разрушению "мифов о национализме". Теперь там будут учить студентов отказываться от идеи существования британцев, англичан, шотландцев, валлийцев или ирландцев с целостной идентичностью, поскольку всё это условно.