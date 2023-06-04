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4 июня, 03:31

Кембридж наложил табу на теорию существования англосаксов

Telegraph: Кембридж отказался от существования этнической группы англосаксов

Из программы Кембриджского университета убрали понятие об англосаксах как об отдельной этнической группе. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

В отделении англосаксонского, норвежского и кельтского языков сочли, что это будет способствовать разрушению "мифов о национализме". Теперь там будут учить студентов отказываться от идеи существования британцев, англичан, шотландцев, валлийцев или ирландцев с целостной идентичностью, поскольку всё это условно.

Ранее Международное общество англосаксов решило сменить название на Международное общество изучения Раннесредневековой Англии — из-за проблем, связанных с термином "англосаксонство" ввиду его использования расистами.

Посол США Трейси назвала странным и средневековым термин англосаксы

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Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Великобританию извечным врагом России. Кроме того, он назвал чиновников этой страны бестолковыми.

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Unsplash

Лариса Сафронова
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