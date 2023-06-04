Reuters: Руководство 20 крупнейших разведок мира провело тайную встречу в Сингапуре

В Сингапуре на этой неделе состоялась тайная встреча высокопоставленных чиновников разведывательных агентств порядка 20 стран. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

В частности, на встрече присутствовали директор Национальной разведки США Эврил Хейнс и директор исследовательского и аналитического отдела разведки Индии Самант Гоэль.

"Встреча является важным элементом международной теневой повестки дня", — цитирует агентство слова одного из источников.

Встречи организует Правительство Сингапура, и они несколько лет проводятся параллельно с конференцией "Диалог Шангри-Ла". Однако прежде информацию о таких мероприятиях не разглашали.