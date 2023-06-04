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4 июня, 04:58

Reuters: Руководство 20 крупнейших разведок мира провело тайную встречу в Сингапуре

В Сингапуре на этой неделе состоялась тайная встреча высокопоставленных чиновников разведывательных агентств порядка 20 стран. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

В частности, на встрече присутствовали директор Национальной разведки США Эврил Хейнс и директор исследовательского и аналитического отдела разведки Индии Самант Гоэль.

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"Встреча является важным элементом международной теневой повестки дня", цитирует агентство слова одного из источников.

Встречи организует Правительство Сингапура, и они несколько лет проводятся параллельно с конференцией "Диалог Шангри-Ла". Однако прежде информацию о таких мероприятиях не разглашали.

Ранее Лайф рассказывал, что директор ЦРУ Уильям Бёрнс тайно посетил Китай, где встретился с представителями разведывательного сообщества КНР. По данным Financial Times, в ходе мероприятий стороны обсудили важность поддержания открытых линий коммуникации по разведывательным каналам.

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Unsplash

Юлия Коновалова
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