Reuters: Руководство 20 крупнейших разведок мира провело тайную встречу в Сингапуре
В Сингапуре на этой неделе состоялась тайная встреча высокопоставленных чиновников разведывательных агентств порядка 20 стран. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
В частности, на встрече присутствовали директор Национальной разведки США Эврил Хейнс и директор исследовательского и аналитического отдела разведки Индии Самант Гоэль.
"Встреча является важным элементом международной теневой повестки дня", — цитирует агентство слова одного из источников.
Встречи организует Правительство Сингапура, и они несколько лет проводятся параллельно с конференцией "Диалог Шангри-Ла". Однако прежде информацию о таких мероприятиях не разглашали.
Ранее Лайф рассказывал, что директор ЦРУ Уильям Бёрнс тайно посетил Китай, где встретился с представителями разведывательного сообщества КНР. По данным Financial Times, в ходе мероприятий стороны обсудили важность поддержания открытых линий коммуникации по разведывательным каналам.
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