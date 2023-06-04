В Московском регионе объявлен оранжевый уровень опасности из-за заморозков

В Московском регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков, которые синоптики прогнозируют в ночь на 5 июня. Это следует из предупреждения, опубликованного на сайте Гидрометцентра.

Метеорологи предупредили, что в Подмосковье резкое похолодание придёт уже сегодня вечером и накроет регион в период с 23:00 до 05:00 5 июня. Ожидается, что максимально температура опустится до нуля градусов, а местами и до -1. Такую же погоду синоптики прогнозируют и в близлежащих областях.