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4 июня, 08:13

Россиянам в Сенегале рекомендовали не покидать дома из-за агрессивной молодёжи

Посольство РФ в Сенегале рекомендовало россиянам не покидать дома

Посольство РФ в Сенегале и Гамбии рекомендовало россиянам, находящимся на территории Сенегала, не покидать свои дома. Там предупредили о напряжённой внутриполитической обстановке и риске массовых протестов "агрессивно настроенной молодёжи".

"Посольство настоятельно рекомендует российским гражданам воздерживаться в ближайшее время от поездок в Сенегал, а проживающим на территории страны гражданам — не покидать свои дома без крайней необходимости, избегать мест массового скопления людей", говорится в опубликованном сообщении.

Беспорядки в африканском государстве начались после того, как лидера местной оппозиции Усмана Сонко приговорили к двум годам заключения. По данным правительства, накануне в ходе протестов девять человек погибло, ещё множество ранено.

Одна из стран Африки попросила о размещении у себя российской военной базы

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Ранее Лайф сообщал, что спецназ и регулярная армия Судана согласились продлить гуманитарное перемирие ещё на пять дней. За время его действия удалось оказать помощь примерно двум миллионам жителям страны.

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Матвей Константинов
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