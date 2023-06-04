Россиянам в Сенегале рекомендовали не покидать дома из-за агрессивной молодёжи

Посольство РФ в Сенегале и Гамбии рекомендовало россиянам, находящимся на территории Сенегала, не покидать свои дома. Там предупредили о напряжённой внутриполитической обстановке и риске массовых протестов "агрессивно настроенной молодёжи".

"Посольство настоятельно рекомендует российским гражданам воздерживаться в ближайшее время от поездок в Сенегал, а проживающим на территории страны гражданам — не покидать свои дома без крайней необходимости, избегать мест массового скопления людей", — говорится в опубликованном сообщении.

Беспорядки в африканском государстве начались после того, как лидера местной оппозиции Усмана Сонко приговорили к двум годам заключения. По данным правительства, накануне в ходе протестов девять человек погибло, ещё множество ранено.