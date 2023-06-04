В Госдуме попросили СК расследовать массовые убийства красноармейцев поляками

Следственному комитету и Генеральной прокуратуре необходимо провести всестороннее расследование убийства десятков тысяч солдат Красной армии в Польше в 1919–1921 годах. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопрос о корнях хамского отношения Варшавы к РФ.

"Сегодняшние руководители Польши исповедуют идеологию диктатора Юзефа Пилсудского, в основе политики которого была ненависть к России. Во времена его правления в Польше совершались чудовищные преступления против человечества. В 1919–1921 годах более тридцати тысяч наших солдат и офицеров были расстреляны и замучены", — написал он в своём телеграм-канале.

Володин добавил, что красноармейцы умирали из-за постоянного голода, холода и болезней, а польские лагеря пленных были сродни нацистским. Причём сегодня в Варшаве отрицают эти преступления и отказываются их расследовать, однако РФ должна сделать всё, чтобы жертвы той трагедии не оказались забыты.

"Польша должна понести ответственность за убийства и истязания военнопленных Красной армии", — добавил он.