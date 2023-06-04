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4 июня, 08:28

В Липецке фельдшер погибла в жёстком ДТП по дороге к больному

Фельдшер скорой помощи погибла и четыре человека пострадали в ДТП в Липецке

<p>Машина скорой помощи столкнулась с легковушкой в Липецке. Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-208023682_5884" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УМВД по Липецкой области</a></p>

Машина скорой помощи столкнулась с легковушкой в Липецке. Фото © VK / УМВД по Липецкой области

В Липецке машина скорой помощи столкнулась с легковушкой, в результате чего погибла фельдшер, пострадали четыре человека, в том числе две девочки. Об этом сообщает УМВД по региону.

Авария произошла на площади Франценюка. По предварительной информации, скорая помощь двигалась на красный цвет с включёнными светозвуковыми сигналами, однако водитель легкового автомобиля не пропустил её и допустил столкновение. От удара машину скорой отбросило на обочину и перевернуло, её водитель не пострадал.

"В результате ДТП погибла женщина – фельдшер скорой медицинской помощи. Пострадали водитель "опеля", две 14-летние пассажирки "опеля" и второй фельдшер скорой помощи ", уточнили в УМВД.

Сейчас на месте работают инспекторы ДПС, предстоит установить точные причины и виновника аварии.

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Татьяна Миссуми
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