В Липецке фельдшер погибла в жёстком ДТП по дороге к больному

В Липецке машина скорой помощи столкнулась с легковушкой, в результате чего погибла фельдшер, пострадали четыре человека, в том числе две девочки. Об этом сообщает УМВД по региону.

Авария произошла на площади Франценюка. По предварительной информации, скорая помощь двигалась на красный цвет с включёнными светозвуковыми сигналами, однако водитель легкового автомобиля не пропустил её и допустил столкновение. От удара машину скорой отбросило на обочину и перевернуло, её водитель не пострадал.

"В результате ДТП погибла женщина – фельдшер скорой медицинской помощи. Пострадали водитель "опеля", две 14-летние пассажирки "опеля" и второй фельдшер скорой помощи ", — уточнили в УМВД.

Сейчас на месте работают инспекторы ДПС, предстоит установить точные причины и виновника аварии.