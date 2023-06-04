Ежедневно около 20 человек задерживают при попытке незаконно покинуть Украину. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Каждый день пограничники задерживают порядка 20 лиц, которые незаконно пытаются пересечь границу. Это за пределами пунктов пропусков и непосредственно на пунктах. Каждый день 120–150 лиц получают отказ в пересечении границы", — сказал он в эфире телеканала "Рада".

В попытках покинуть Незалежную нарушители предоставляют пограничникам поддельные документы, дающие право на выезд (о смерти жены, отца, наличии троих несовершеннолетних детей или негодности к службе по медицинским показаниям).