В Кемерове до 5 июня закрыли аэропорт из-за дефектов взлётно-посадочной полосы

В Кемерове до 5 июня закрыли местный аэропорт, из-за чего многие рейсы задерживаются или были отменены. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Как следует из онлайн-табло вылетов, отменены рейсы в Сочи, Красноярск и Казань. Вылет в Новосибирск был запланирован на 13:45 (09:45 мск) по местному времени, однако задерживается. При этом указано, что завтра рейсы по расписанию. Как уточнили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, причиной сбоя стали дефекты взлётно-посадочной полосы из-за погодных условий.

"Самолёт авиакомпании "Северный ветер", выполнявший рейс по маршруту Сочи – Кемерово, совершил посадку в аэропорту Новосибирска. По этой же причине до 5 июня объявлена задержка выполнения рейса авиакомпании "Сибирь" по маршруту Новосибирск – Кемерово", — отмечается в сообщении.