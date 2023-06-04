Компания Leta засудила Sunlight за кражу дизайна серёг
Mash: Суд взыскал с Sunlight 3,5 млн рублей в пользу производителя ювелирки Leta
Арбитражный суд Москвы обязал компанию Sunlight выплатить российскому производителю ювелирных украшений Leta 3,5 миллиона рублей за незаконное копирование авторских изделий. Об этом пишет Mash.
В прошлом году Sunlight опубликовал на сайте рекламу с новыми серьгами. Однако в Leta (ООО "Амбери") узнали в новинке дизайн своей продукции и в марте этого года обратились в суд, обвинив ретейлера в плагиате. Сумма иска составила 3,5 млн.
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По словам истца, Sunlight скопировал дизайн шести украшений "Амбери" из коллекции ROMA. Хотя ответчик ещё до судебных разбирательств удалил с сайта информацию о спорных украшениях, суд полностью удовлетворил исковые требования.
Ранее сообщалось, что победительницу 67-го международного музыкального конкурса Евровидение Лорин заподозрили в плагиате на песню украинской певицы Мики Ньютон. При этом артистка из Незалежной обвинила в скандале iTunes и Spotify.
ТАСС / РБК / Андрей Любимов