Компания Leta засудила Sunlight за кражу дизайна серёг

Арбитражный суд Москвы обязал компанию Sunlight выплатить российскому производителю ювелирных украшений Leta 3,5 миллиона рублей за незаконное копирование авторских изделий. Об этом пишет Mash.

В прошлом году Sunlight опубликовал на сайте рекламу с новыми серьгами. Однако в Leta (ООО "Амбери") узнали в новинке дизайн своей продукции и в марте этого года обратились в суд, обвинив ретейлера в плагиате. Сумма иска составила 3,5 млн.

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По словам истца, Sunlight скопировал дизайн шести украшений "Амбери" из коллекции ROMA. Хотя ответчик ещё до судебных разбирательств удалил с сайта информацию о спорных украшениях, суд полностью удовлетворил исковые требования.