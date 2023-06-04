Спикер ВВС Украины Игнат подтвердил повреждения на аэродроме под Кропивницким

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил информацию о повреждениях на военном аэродроме в Кировоградской области. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

По словам Игната, в ночь на воскресенье на аэродроме под Кропивницким (до 2016 года — Кировоград) произошло несколько взрывов, которые и привели к повреждениям объектов инфраструктуры.