Спикер ВВС Украины Игнат подтвердил повреждения на аэродроме под Кропивницким
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил информацию о повреждениях на военном аэродроме в Кировоградской области. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.
По словам Игната, в ночь на воскресенье на аэродроме под Кропивницким (до 2016 года — Кировоград) произошло несколько взрывов, которые и привели к повреждениям объектов инфраструктуры.
А ранее Игнат сообщал о повреждении аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области. Военный отметил, что по нему был нанесён удар, однако отказался уточнять последствия.
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Anatolii Stepanov / ZUMA Wire / ZUMAPRESS.com