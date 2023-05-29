В Хмельницкой области повреждён военный аэродром
Спикер ВВС Украины Игнат сообщил о повреждении аэродрома в Хмельницкой области
В результате ночного удара был повреждён военный аэродром в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщил советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат. По данным издания "Страна", речь идёт о военном аэродроме Староконстантинов.
"Безусловно, противник будет бить по таким объектам, как наши склады боеприпасов, как наши военные аэродромы… Последствия удара (по аэродрому) не буду оглашать. Пожар локализован", — сказал Игнат во время эфира национального телемарафона.
Напомним, ранее власти Хмельницкой области Украины сообщили о повреждении некоего военного объекта. Позже в Минобороны РФ подтвердили высокоточные удары по объектам на аэродромах ВСУ. В ведомстве уточнили, что в том числе поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, склады с украинским оружием и боеприпасами.
ТАСС / Валерий Шарифулин