Помощник президента Ушаков: Просвета в отношениях России и США пока нет
Отношения между Москвой и Вашингтоном пока не дают особых поводов для оптимизма. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".
Помощник президента России Юрий Ушаков оценил отношения РФ и США. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
"Пока просвет не просматривается. Вы знаете состояние дел на российско-американском треке — оптимизма это особо не вызывает", — подчеркнул дипломат, отвечая на вопрос в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой показал журналист Павел Зарубин в своём телеграм-канале.
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен пытался заверить россиян в том, что США для них не являются врагом. По его словам, на протяжении 30 лет Вашингтон якобы поддерживает с Москвой стабильные отношения сотрудничества, поскольку уверен в том, что "безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки".
ТАСС / Михаил Метцель