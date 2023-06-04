Помощник президента Ушаков: Просвета в отношениях России и США пока нет

Отношения между Москвой и Вашингтоном пока не дают особых поводов для оптимизма. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Помощник президента России Юрий Ушаков оценил отношения РФ и США. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Пока просвет не просматривается. Вы знаете состояние дел на российско-американском треке — оптимизма это особо не вызывает", — подчеркнул дипломат, отвечая на вопрос в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой показал журналист Павел Зарубин в своём телеграм-канале.