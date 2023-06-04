Кандидат в президенты США заявила о желании заключить союз с Россией и смутила соратников

Претендент на пост президента США Никки Хейли проговорилась о желании заключить союз с Россией, однако позже её штаб заявил, что политик оговорилась. Об этом сообщает AP.

"Вы видите, что Саудовская Аравия заключает сделки с Китаем, и это нехорошо для нас. Нам нужно, чтобы они были с нами, и поэтому нам нужно объединиться с другими — Россией, Австралией, Японией, Израилем", — сказала Хейли в интервью телеканалу WMUR-TV.

Накануне пресс-секретарь предвыборного штаба политика Кен Фарнасо заявил, что Хейли ошиблась, упомянув РФ. Также он утверждает, что "никто не действовал жестче по отношению к России, чем Никки Хейли".

Никки Хейли 51 год. С 2011 по 2017 год она занимала пост губернатора штата Южная Каролина, а в 2017-2018 годах была постоянным представителем США при ООН. В феврале политик заявила о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента США от Республиканской партии. Её соперниками за право быть единым кандидатом будут экс-президент США Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис.