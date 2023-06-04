Регион

Уведомления отключены

4 июня, 05:26

Кандидат в президенты США заявила о желании заключить союз с Россией и смутила соратников

AP: Кандидат в президенты США Хейли проговорилась о желании заключить союз с РФ

<p>Никки Хейли. Обложка © ТАСС / Lev Radin / Pacific Press via ZUMA Wire</p>

Никки Хейли. Обложка © ТАСС / Lev Radin / Pacific Press via ZUMA Wire

Претендент на пост президента США Никки Хейли проговорилась о желании заключить союз с Россией, однако позже её штаб заявил, что политик оговорилась. Об этом сообщает AP.

"Вы видите, что Саудовская Аравия заключает сделки с Китаем, и это нехорошо для нас. Нам нужно, чтобы они были с нами, и поэтому нам нужно объединиться с другими — Россией, Австралией, Японией, Израилем", — сказала Хейли в интервью телеканалу WMUR-TV.

Накануне пресс-секретарь предвыборного штаба политика Кен Фарнасо заявил, что Хейли ошиблась, упомянув РФ. Также он утверждает, что "никто не действовал жестче по отношению к России, чем Никки Хейли".

Никки Хейли 51 год. С 2011 по 2017 год она занимала пост губернатора штата Южная Каролина, а в 2017-2018 годах была постоянным представителем США при ООН. В феврале политик заявила о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента США от Республиканской партии. Её соперниками за право быть единым кандидатом будут экс-президент США Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис.

Кандидат в президенты США предрекла смерть Байдена до конца второго срока

Кандидат в президенты США предрекла смерть Байдена до конца второго срока

Ранее заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова назвала шансы Хейли стать президентом США низкими. Аналитик напомнила, как экс-постпреда Соединённых Штатов обвиняли в нецелевой растрате средств и обмане, так как она не обещала баллотироваться в президенты, если это сделает Трамп.

Никита Никонов
  • Новости
  • США
  • Никки Хейли
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров