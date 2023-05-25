Главный конкурент Трампа Десантис объявил об участии в президентской гонке

Губернатор штата Флорида Рон Десантис официально объявил, что будет баллотироваться в президенты США, выборы которого состоятся в ноябре следующего года.

"Я баллотируюсь в президенты, чтобы возглавить великое возвращение Америки", — написал Десантис в "Твиттере".

Десантис поборется за выдвижение своей кандидатуры на пост президента от партии республиканцев с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом. В стане республиканцев губернатора называют основным конкурентом Трампа.