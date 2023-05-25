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25 мая, 00:58

Главный конкурент Трампа Десантис объявил об участии в президентской гонке

Губернатор Флориды Десантис официально объявил об участии в президентской гонке

Губернатор штата Флорида Рон Десантис официально объявил, что будет баллотироваться в президенты США, выборы которого состоятся в ноябре следующего года.

"Я баллотируюсь в президенты, чтобы возглавить великое возвращение Америки", — написал Десантис в "Твиттере".

Десантис поборется за выдвижение своей кандидатуры на пост президента от партии республиканцев с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом. В стане республиканцев губернатора называют основным конкурентом Трампа.

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Ранее Лайф писал, что губернатор Флориды Десантис подал документы для участия в выборах президента США. Известно, что он представляет Республиканскую партию. Также официально объявили о намерении участвовать в выборах президента США действующий американский лидер Джо Байден и экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

Обложка ©

Wikipedia / Gage Skidmore

Арина Родионова
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