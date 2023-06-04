Врач объяснил, почему заниматься сексом полезно в любом возрасте

Постоянная половая близость способствует психологическому комфорту в отношениях пары, а ещё помогает предотвращать некоторые заболевания, в частности простатит у мужчин. Об этом "Газете.ru" рассказал эксперт по превентивной медицине, эндокринолог и андролог Европейского медицинского центра (ЕМС) Георгий Мсхалая.

"Во время секса вырабатываются "гормоны счастья" — серотонин и окситоцин. Они оказывают положительное влияние на психологическое состояние в любом возрасте. Поэтому секс в некой степени может помочь в борьбе с депрессией", — объяснил эндокринолог.

Кроме того, нет какой-то границы возраста, после пересечения которой нужно исключать половой контакт из своей жизни, подчеркнул врач. Секс полезен как для здоровья женщин, так и для здоровья мужчин и помогает им быть счастливее.

Георгий объяснил, что в 50, 60 или 70 лет люди не так уж сильно отличаются от 20–30-летних. Безусловно, с возрастом либидо падает, но половую функцию возможно поддерживать на хорошем уровне с помощью гормональной терапии, не лишая себя половой близости с партнёром. Врач отметил, что медикаментозная терапия, которую назначают мужчинам, снижает риск сахарного диабета, переломов и сердечно-сосудистых заболеваний, а ещё препятствует размягчению костной ткани — остеопорозу.