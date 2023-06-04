Над Белгородом сработала система ПВО
Гладков: Над Белгородом сработала система ПВО, последствия на земле уточняются
Над Белгородом сработала система ПВО, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, возможные последствия на земле уточняют оперативные службы.
"Над Белгородом сработала наша система ПВО. Последствия на земле уточняют оперативные службы", — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее Гладков сообщил, что ВСУ ночью обстреляли два района Белгородской области — Шебекинский и Волоконовский. В результате оказались повреждены некоторые объекты и здания. Жертв, к счастью, удалось избежать. Информации о пострадавших также нет.
ТАСС / dpa / Ilia Yefimovich