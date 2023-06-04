Над Белгородом сработала система ПВО, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, возможные последствия на земле уточняют оперативные службы.

"Над Белгородом сработала наша система ПВО. Последствия на земле уточняют оперативные службы", — написал он в своём телеграм-канале.