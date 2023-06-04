Чудом уцелевший водитель рухнувшего с парковки "мерседеса" рассказал детали ДТП
У Mercedes, слетевшего с третьего этажа парковки в Москве, отказали тормоза
Водитель автомобиля Mercedes-Benz ML 350, который в воскресенье слетел на скорости с третьего этажа московской парковки, рассказал, что у автомобиля на съезде отказали тормоза.
Чудом уцелевший водитель упавшего с третьего этажа парковки "мерседеса" рассказал, что случилось. Видео © LIFE
Мужчина объяснил, что спускался с четвёртого уровня паркинга в ЖК "Савёловский сити", когда машина перестала слушаться. Автомобиль набрал скорость, пробил ограждение третьего уровня и вылетел вместе с водителем.
"Мерседес" приземлился на крышу, водитель не пострадал — он успел прикрыть голову от удара. От госпитализации мужчина отказался.
Напомним, в Москве "мерседес" упал с третьего этажа многоуровневой парковки. Инцидент случился на семиэтажной парковке на Новодмитровской улице рядом с ЖК "Савёловский сити". Место ЧП оцеплено.
LIFE