Чудом уцелевший водитель рухнувшего с парковки "мерседеса" рассказал детали ДТП

Водитель автомобиля Mercedes-Benz ML 350, который в воскресенье слетел на скорости с третьего этажа московской парковки, рассказал, что у автомобиля на съезде отказали тормоза.

Чудом уцелевший водитель упавшего с третьего этажа парковки "мерседеса" рассказал, что случилось. Видео © LIFE

Мужчина объяснил, что спускался с четвёртого уровня паркинга в ЖК "Савёловский сити", когда машина перестала слушаться. Автомобиль набрал скорость, пробил ограждение третьего уровня и вылетел вместе с водителем.

"Мерседес" приземлился на крышу, водитель не пострадал — он успел прикрыть голову от удара. От госпитализации мужчина отказался.