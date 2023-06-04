Подразделения спецназа "Ахмат" ведут активные бои на Марьинском направлении

"На Донецком направлении продолжаются активные боевые действия штурмовых групп отряда специального назначения "Ахмат" на Марьинском тактическом направлении", — сказал Конашенков.

Также в Минобороны сообщили, что ВС России ударили высокоточным оружием по объектам на аэродромах ВСУ. Поражены командные пункты, радиолокационные посты, авиационная техника и хранилища с вооружением и боеприпасами.