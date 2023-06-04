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4 июня, 11:43

Подразделения спецназа "Ахмат" ведут активные бои на Марьинском направлении

Штурмовые группы спецназа "Ахмат" продолжают вести активные боевые действия на Марьинском направлении, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении продолжаются активные боевые действия штурмовых групп отряда специального назначения "Ахмат" на Марьинском тактическом направлении", — сказал Конашенков.

В районе Авдеевки Донецкой Народной Республики работают подразделения 1-го армейского корпуса Южной группировки войск, добавили в министерстве.

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Также в Минобороны сообщили, что ВС России ударили высокоточным оружием по объектам на аэродромах ВСУ. Поражены командные пункты, радиолокационные посты, авиационная техника и хранилища с вооружением и боеприпасами.

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ТАСС / Александр Река

Ирина Фальке
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