Подразделения спецназа "Ахмат" ведут активные бои на Марьинском направлении
Штурмовые группы спецназа "Ахмат" продолжают вести активные боевые действия на Марьинском направлении, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении продолжаются активные боевые действия штурмовых групп отряда специального назначения "Ахмат" на Марьинском тактическом направлении", — сказал Конашенков.
В районе Авдеевки Донецкой Народной Республики работают подразделения 1-го армейского корпуса Южной группировки войск, добавили в министерстве.
Также в Минобороны сообщили, что ВС России ударили высокоточным оружием по объектам на аэродромах ВСУ. Поражены командные пункты, радиолокационные посты, авиационная техника и хранилища с вооружением и боеприпасами.
ТАСС / Александр Река