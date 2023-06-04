Франко Камоцци назвал Валерия Карпина лучшим тренером текущего сезона РПЛ

Франко Камоцци, бывший советник Леонида Федуна, назвал лучшего тренера в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. Комментарий взял журналист "Спорт-Экспресса".

Камоцци рассказал, что считает лучшим тренером сезона Валерия Карпина.

По прошествии 29 туров чемпионата России 2022/2023 ФК "Ростов" занимает четвёртое место в Лиге, набрав 53 очка. У третьего места — "Спартака" — 54 очка.