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4 июня, 12:05

"Торпедо" не продлило контракт с Кутеповым

Президент "Торпедо" Савин сообщил об окончании контракта с Кутеповым

<p>Илья Кутепов. Обложка © <a href="https://torpedo.ru/news/44569/?sphrase_id=16632" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Торпедо"</a></p>

Илья Кутепов. Обложка © "Торпедо"

Защитник московского "Торпедо" Илья Кутепов покидает клуб, продлевать контракт с ним не будут. Об этом пишет "Спорт-Экспресс" со ссылкой на президента автозаводцев Ярослава Савина.

"У Кутепова закончился контракт. Илья покидает "Торпедо". Мы очень благодарны за сезон, за всё, что он сделал для клуба. Дальше контракт не продлеваем",  уточнил он.

29-летний спортсмен играл за "Торпедо" с лета 2022 года. В нынешнем сезоне он выходил на поле в 14 матчах, но результативностью не отметился. Команда покинула РПЛ, набрав всего 13 очков.

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Ранее сообщалось, что московский клуб "Динамо" разгромил столичное "Торпедо" со счётом 3:0 в матче 28-го тура "Мир" Российской премьер-лиги (РПЛ).

Татьяна Миссуми
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