"Торпедо" не продлило контракт с Кутеповым

Защитник московского "Торпедо" Илья Кутепов покидает клуб, продлевать контракт с ним не будут. Об этом пишет "Спорт-Экспресс" со ссылкой на президента автозаводцев Ярослава Савина.

"У Кутепова закончился контракт. Илья покидает "Торпедо". Мы очень благодарны за сезон, за всё, что он сделал для клуба. Дальше контракт не продлеваем", — уточнил он.

29-летний спортсмен играл за "Торпедо" с лета 2022 года. В нынешнем сезоне он выходил на поле в 14 матчах, но результативностью не отметился. Команда покинула РПЛ, набрав всего 13 очков.