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4 июня, 12:08

Появилось видео с моментом падения осколков украинского снаряда под Белгородом

Лайф публикует момент падения осколков украинского снаряда под Белгородом

Появились кадры падения осколков в промзоне Белгорода после отработки российской системы ПВО по цели накануне вечером. Момент с камер уличного видеонаблюдения публикует SHOT.

Кадры падения осколков сбитого снаряда ВСУ под Белгородом. Видео © t.me / SHOT

На представленных кадрах отчётливо видно, как сбитый снаряд падает на землю в районе промзоны, после чего раздаётся взрыв. Пострадавших и разрушений на земле в результате падения осколков нет.

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Лайф напоминает, вечером 3 июня в небе над Белгородом система противовоздушной обороны успешно сбила в небе вражеский объект. В воскресенье над городом снова сработала система ПВО. Возможные последствия на земле уточняют оперативные службы.

Обложка ©

t.me / SHOT

Ирина Фальке
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