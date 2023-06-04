Появилось видео с моментом падения осколков украинского снаряда под Белгородом

Появились кадры падения осколков в промзоне Белгорода после отработки российской системы ПВО по цели накануне вечером. Момент с камер уличного видеонаблюдения публикует SHOT .

На представленных кадрах отчётливо видно, как сбитый снаряд падает на землю в районе промзоны, после чего раздаётся взрыв. Пострадавших и разрушений на земле в результате падения осколков нет.