Появилось видео с моментом падения осколков украинского снаряда под Белгородом
Лайф публикует момент падения осколков украинского снаряда под Белгородом
Появились кадры падения осколков в промзоне Белгорода после отработки российской системы ПВО по цели накануне вечером. Момент с камер уличного видеонаблюдения публикует SHOT.
Кадры падения осколков сбитого снаряда ВСУ под Белгородом. Видео © t.me / SHOT
На представленных кадрах отчётливо видно, как сбитый снаряд падает на землю в районе промзоны, после чего раздаётся взрыв. Пострадавших и разрушений на земле в результате падения осколков нет.
Лайф напоминает, вечером 3 июня в небе над Белгородом система противовоздушной обороны успешно сбила в небе вражеский объект. В воскресенье над городом снова сработала система ПВО. Возможные последствия на земле уточняют оперативные службы.
t.me / SHOT