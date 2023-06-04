Вучич признался, что каждый день получает более 200 прямых угроз убийством

Президент Сербии Александр Вучич признался, что последнее время сталкивается с большим количеством угроз убийством, которые поступают в его адрес каждый день. Об этом пишет сербская газета Republika.

Вучич также заявил, что привык к угрозам извне. Так он прокомментировал ситуацию с повешенной куклой, символизирующей президента Сербии, которую несли на демонстрациях участники протестов.

"Я президент республики, и моя работа — терпеть даже угрозы расправы. Насколько я понимаю, они делают это каждый день. Каждый день в мой адрес поступает более 200 прямых угроз убийством, я живу с этим, я к этому привык", — сказал Вучич.