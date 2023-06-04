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4 июня, 13:42

Вучич признался, что каждый день получает более 200 прямых угроз убийством

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Президент Сербии Александр Вучич признался, что последнее время сталкивается с большим количеством угроз убийством, которые поступают в его адрес каждый день. Об этом пишет сербская газета Republika.

Вучич также заявил, что привык к угрозам извне. Так он прокомментировал ситуацию с повешенной куклой, символизирующей президента Сербии, которую несли на демонстрациях участники протестов.

"Я президент республики, и моя работа — терпеть даже угрозы расправы. Насколько я понимаю, они делают это каждый день. Каждый день в мой адрес поступает более 200 прямых угроз убийством, я живу с этим, я к этому привык", — сказал Вучич.

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Ранее политолог Асафов заявил, что Сербия долго не выдержит давления ЕС из-за санкций против РФ. Он подчеркнул, что чем больше будет успехов у России, тем больше будет усиливаться давление на Белград.

Ирина Фальке
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