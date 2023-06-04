В Союзе MMA заявили о грубейшем нарушении на турнире, где подросток погиб от удара маваси-гери
Союз ММА: Отсутствие шлема на погибшем подростке — грубейшее нарушение правил
Соревнования по смешанным единоборствам (MMA) в Белогорске, в ходе которых умер 16-летний подросток, проходили с грубейшими нарушениями. Об этом заявил вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев.
Он рассказал, что, как только в организации узнали о трагедии, сразу же запросили всю информацию о случившемся у Амурской федерации ММА и главного судьи соревнований. Оказалось, что спортсмены были без шлемов.
"Спортсмены возрастной категории 16–18 лет должны выходить на соревнования в шлеме. Отсутствие шлема — грубейшее нарушение правил", — приводит его слова ТАСС.
Терентьев уточнил, что представители Союза ММА России уже начали проверку. Кроме того, своё расследование ведут и "компетентные органы".
Напомним, Кубок "Спорт клуба Родина" по смешанному боевому единоборству (ММА) в Белогорске Амурской области закончился трагедией. Во время сегодняшних соревнований 16-летний парень замертво упал после того, как получил от соперника удар ногой в голову маваси-гери. СУ СК по региону начало проверку.
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