Сальдо: Власти Киева перешли в новую фазу военно-политической истерии

Киевский режим вышел на новый уровень "военно-политической истерии", в связи с этим стоит подготовиться к отбитию воздушных атак и наземных провокаций. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Враг перешёл в новую фазу военно-политической истерии — мечется и пакостит, как только может. Наши военные должны быть готовы к отбитию воздушных атак и наземных провокаций, а мирные граждане — к действиям по системе гражданской обороны", — сказал Сальдо в разговоре с РИА "Новости".