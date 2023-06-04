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4 июня, 14:01

Сальдо: Власти Киева перешли в новую фазу военно-политической истерии

Киевский режим вышел на новый уровень "военно-политической истерии", в связи с этим стоит подготовиться к отбитию воздушных атак и наземных провокаций. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Враг перешёл в новую фазу военно-политической истерии — мечется и пакостит, как только может. Наши военные должны быть готовы к отбитию воздушных атак и наземных провокаций, а мирные граждане — к действиям по системе гражданской обороны", — сказал Сальдо в разговоре с РИА "Новости".

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Тем временем украинский МИД потребовал НАТО поторопиться с принятием страны в альянс и ради Украины убрать из обязательных требований план действий по членству.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Ирина Фальке
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