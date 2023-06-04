Белгородский губернатор Гладков готов встретиться с ДРГ ради спасения пленных
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о готовности встретиться на МАПП Шебекино с проникшими в регион украинскими диверсантами ради спасения российских пленных, если те ещё живы.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о готовности встретиться с украинскими диверсантами ради спасения пленных. Видео © Telegram / Вячеслав Гладков
"Скорее всего, они их (пленных. — Прим. Лайфа) убили, как бы не тяжело мне это было говорить. Но если они живые, с 17:00 до 18:00, МАПП Шебекино. Гарантирую безопасность", — сказал Гладков в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
Ранее диверсанты предложили ему встречу в храме в Новой Таволжанке, чтобы обменять пленных на беседу.
Напомним, ранее глава Белгородской области сообщил, что ДРГ зашла в Новую Таволжанку и завязался бой. Гладков выразил надежду, что все диверсанты будут уничтожены. Новая Таволжанка — это одно из самых больших сёл Шебекинского городского округа, оно находится вблизи границы с Украиной.
ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Климентьев