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4 июня, 14:19

Белгородский губернатор Гладков готов встретиться с ДРГ ради спасения пленных

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о готовности встретиться на МАПП Шебекино с проникшими в регион украинскими диверсантами ради спасения российских пленных, если те ещё живы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о готовности встретиться с украинскими диверсантами ради спасения пленных. Видео © Telegram / Вячеслав Гладков

"Скорее всего, они их (пленных. — Прим. Лайфа) убили, как бы не тяжело мне это было говорить. Но если они живые, с 17:00 до 18:00, МАПП Шебекино. Гарантирую безопасность", — сказал Гладков в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Ранее диверсанты предложили ему встречу в храме в Новой Таволжанке, чтобы обменять пленных на беседу.

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Напомним, ранее глава Белгородской области сообщил, что ДРГ зашла в Новую Таволжанку и завязался бой. Гладков выразил надежду, что все диверсанты будут уничтожены. Новая Таволжанка — это одно из самых больших сёл Шебекинского городского округа, оно находится вблизи границы с Украиной.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Климентьев

Никита Никонов
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