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4 июня, 14:55

Россиянам рассказали, как уволиться без двухнедельной отработки

Юрист Власова назвала 4 случая, когда можно уволиться без обязательной отработки

Отработка перед увольнением как таковая в трудовом законодательстве отсутствует, но обычно расторгающий договор сотрудник должен за две недели уведомить работодателя о своём уходе. В каких случаях можно уволиться безотлагательно, читателям Лайфа рассказала Ольга Власова — председатель коллегии адвокатов "Власова и партнёры".

Уйти, не отрабатывая две обязательные недели, можно при условии, если вы поступаете в учебное заведение, достигли пенсионного возраста, получили добровольное согласие работодателя, а также если работодатель нарушает трудовое законодательство.

"Это обязательно должно быть зафиксировано комиссией по трудовым спорам в рамках компании. Если такая комиссия в компании отсутствует, рекомендую обратиться в трудовую инспекцию или суд. Дабы оптимизировать данный процесс и избежать праздной волокиты, понадобится помощь опытного адвоката", — предупредила эксперт.

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Обложка ©

Pixabay

Ольга Годуненко
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