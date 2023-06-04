Дисквалифицированная за удар по девочке теннисистка разрыдалась на глазах у публики

Японская теннисистка Мию Като и индонезийка Алдила Сутджиади были дисквалифицированы в матче 1/8 финала парного разряда "Ролан Гаррос" за неосторожный удар. Об этом сообщает телеканал Eurosport.

Мию Като попала мячом в бол-гёрл на "Ролан Гаррос" и была дисквалифицирована. Видео © Twitter / @aa_spor

Во втором сете Като отбросила мяч на сторону соперниц и попала в голову бол-гёрл, из-за чего девочка расплакалась. Изначально судья назвал это случайностью, но Мария Боузкова и Сара Соррибес Тормо потребовали наказать спортсменок.

В итоге арбитр изменил решение и присудил Сутджиади и Като техническое поражение, что также расстроило последнюю до слёз. Стоит отметить, что на дисквалификации японско-индонезийской пары настояли их соперницы. Своё мнение на этот счёт уже высказал финалист Кубка Дэвиса Жиль Симон.

"Когда ты требуешь дисквалифицировать команду соперниц, даже не видя, как был послан мяч. Надеюсь, они с трудом заснут сегодня вечером", — раскритиковал француз Боузкову и Соррибес Тормо.