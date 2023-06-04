Рогов: ВСУ попытались прорвать Запорожский фронт, но потерпели крах
Рогов: ВСУ и польские наёмники попытались прорвать Запорожский фронт
Вооружённые силы Украины (ВСУ) вместе с польскими наёмниками в воскресенье, 4 июня, попытались прорвать Запорожский фронт в районе Времевского выступа, но потеряли не менее десяти единиц бронетехники и около 50 бойцов. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Сегодня около 12:00 мск боевики ВСУ через разведку боем предприняли попытку прорыва на Запорожском фронте в районе Времевского выступа. <…> Помимо регулярных частей боевиков ВСУ в атаке приняли участие польские наёмники из третьей штурмовой группы Польского корпуса", — написал Рогов в своём телеграм-канале.
Глава движения "Мы вместе с Россией" добавил, что в результате качественной обороны бойцов из 5-й общевойсковой Краснознамённой армии ВВО и благодаря точным ударам ВКС РФ, артиллерии, а также прицельному миномётному огню вражеские силы потеряли около 50 боевиков и не менее десяти единиц бронетехники. В настоящее время они отброшены с занятых позиций.
"Враг не прекращает попытки штурма, наши бойцы накрывают противника огнём", — добавил Рогов.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по командно-наблюдательным пунктам батальонов 102-й бригады территориальной обороны и 24-й механизированной бригады ВСУ в Полтавке Запорожской области и Дзержинске ДНР. Кроме того, в Днепропетровске был уничтожен цех по сборке украинских дронов.
ТАСС / Валентин Спринчак