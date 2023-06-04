Вооружённые силы Украины (ВСУ) вместе с польскими наёмниками в воскресенье, 4 июня, попытались прорвать Запорожский фронт в районе Времевского выступа, но потеряли не менее десяти единиц бронетехники и около 50 бойцов. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сегодня около 12:00 мск боевики ВСУ через разведку боем предприняли попытку прорыва на Запорожском фронте в районе Времевского выступа. <…> Помимо регулярных частей боевиков ВСУ в атаке приняли участие польские наёмники из третьей штурмовой группы Польского корпуса", — написал Рогов в своём телеграм-канале.

Глава движения "Мы вместе с Россией" добавил, что в результате качественной обороны бойцов из 5-й общевойсковой Краснознамённой армии ВВО и благодаря точным ударам ВКС РФ, артиллерии, а также прицельному миномётному огню вражеские силы потеряли около 50 боевиков и не менее десяти единиц бронетехники. В настоящее время они отброшены с занятых позиций.

"Враг не прекращает попытки штурма, наши бойцы накрывают противника огнём", — добавил Рогов.