Российские военные поразили цех по сборке украинских дронов

Российские военные уничтожили цех по сборке украинских беспилотников в районе Днепропетровска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Днепропетровск высокоточным оружием наземного базирования поражён цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов", — сказал он журналистам на брифинге.