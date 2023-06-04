Российские военные поразили цех по сборке украинских дронов
ВС России уничтожили цех по сборке беспилотников ВСУ в Днепропетровске
Российские военные уничтожили цех по сборке украинских беспилотников в районе Днепропетровска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе города Днепропетровск высокоточным оружием наземного базирования поражён цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов", — сказал он журналистам на брифинге.
Кроме того, в ходе выполнения задач СВО в районах населённых пунктов Полтавка Запорожской области и Дзержинск ДНР был нанесён удар по командно-наблюдательным пунктам батальонов 102-й бригады территориальной обороны и 24-й механизированной бригады ВСУ.
Напомним, что в последние месяцы Украина постоянно атакует приграничные регионы России с помощью беспилотников. Так, например, 2 июня беспилотник упал у жилых домов в Белгороде, пострадало два человека. А 31 мая ВСУ атаковали Брянскую область с помощью дронов-камикадзе.
ТАСС / Николай Тришин