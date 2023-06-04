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Регион
Опубликовано 4 июня 2023, 11:40
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Российские военные поразили цех по сборке украинских дронов

ВС России уничтожили цех по сборке беспилотников ВСУ в Днепропетровске

Российские военные уничтожили цех по сборке украинских беспилотников в районе Днепропетровска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Днепропетровск высокоточным оружием наземного базирования поражён цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов", — сказал он журналистам на брифинге.

Кроме того, в ходе выполнения задач СВО в районах населённых пунктов Полтавка Запорожской области и Дзержинск ДНР был нанесён удар по командно-наблюдательным пунктам батальонов 102-й бригады территориальной обороны и 24-й механизированной бригады ВСУ.

Минобороны: ВС России ударили высокоточным оружием по объектам на аэродромах ВСУ
Минобороны: ВС России ударили высокоточным оружием по объектам на аэродромах ВСУ

Напомним, что в последние месяцы Украина постоянно атакует приграничные регионы России с помощью беспилотников. Так, например, 2 июня беспилотник упал у жилых домов в Белгороде, пострадало два человека. А 31 мая ВСУ атаковали Брянскую область с помощью дронов-камикадзе.

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ТАСС / Николай Тришин

Николь Вербер
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