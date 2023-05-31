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31 мая, 06:13

ВСУ атаковали Брянскую область с помощью дронов-камикадзе

SHOT: ВСУ дважды атаковали Климовский район Брянской области

ВСУ два часа атаковывали Климовский район Брянской области. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По его информации, первая атака произошла накануне около 19:00: в МАПП Новые Юрковичи прилетел ударный беспилотник и взорвался. Пострадавших удалось избежать.

Примерно через полтора часа атаке со стороны ВСУ подверглось село Куршановичи, расположенное в 12 километрах от границы. Беспилотники сбросили на населённые пункты два взрывных устройства. К счастью, никто не пострадал.

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Ранее стало известно об обстреле ВСУ пункта временного размещения (ПВР), где находятся эвакуированные жители Шебекинского округа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что в результате атаки один человек погиб, двое получили ранения. Погибшим оказался охранник учреждения.

Обложка ©

T.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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