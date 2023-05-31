ВСУ атаковали Брянскую область с помощью дронов-камикадзе

ВСУ два часа атаковывали Климовский район Брянской области. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По его информации, первая атака произошла накануне около 19:00: в МАПП Новые Юрковичи прилетел ударный беспилотник и взорвался. Пострадавших удалось избежать.