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4 июня, 15:31

Глава ДНР обрадовал девочку из Енакиева подарком от президента РФ

Денис Пушилин передал Ире из Енакиева померанского шпица — подарок от Путина

Врио главы ДНР Денис Пушилин передал девочке Ире из города Енакиево щенка померанского шпица — подарок президента России Владимира Путина. Чиновник опубликовал видео встречи с Ирой в своём канале.

Денис Пушилин подарил щенка Ире из Енакиева. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

Денис Пушилин рассказал о том, что девочка очень хотела щенка и написала об этом в письме к президенту РФ.

"Сегодня посетил семью Алексея и Яны Морозовых и передал их дочери Ирине подарок от Владимира Путина — щенка породы померанский шпиц", сообщил чиновник.

Он добавил, что Ира была в восторге от подарка, обещала заботиться о новом друге и ещё попросила передать Владимиру Путину картину с изображением шпица, вышитую бисером.

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Обложка ©

Telegram / Пушилин Д.В.

Юрий Лысенко
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