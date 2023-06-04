Глава ДНР обрадовал девочку из Енакиева подарком от президента РФ

Врио главы ДНР Денис Пушилин передал девочке Ире из города Енакиево щенка померанского шпица — подарок президента России Владимира Путина. Чиновник опубликовал видео встречи с Ирой в своём канале.

Денис Пушилин подарил щенка Ире из Енакиева. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

Денис Пушилин рассказал о том, что девочка очень хотела щенка и написала об этом в письме к президенту РФ.

"Сегодня посетил семью Алексея и Яны Морозовых и передал их дочери Ирине подарок от Владимира Путина — щенка породы померанский шпиц", — сообщил чиновник.

Он добавил, что Ира была в восторге от подарка, обещала заботиться о новом друге и ещё попросила передать Владимиру Путину картину с изображением шпица, вышитую бисером.