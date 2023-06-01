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1 июня, 09:52

Пушилин объяснил, почему от режима Зеленского нужно освобождать всю Украину

Врио главы ДНР Пушилин призвал освободить от киевского режима всю территорию Украины

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал освободить всю территорию Украины от преступного киевского режима. Заявление прозвучало в рамках форума "Какая Украина нам нужна?", который проходит в Москве в четверг.

Если этого не сделать, то вся украинская территория станет "потенциальным плацдармом для следующего нападения на Россию", считает Пушилин.

"Освобождать от киевского режима существующего нужно всю территорию. Нужно ли куда-то отдать какую-то часть территории? Нет, не разбазаривайте территории, они очень дорогой ценой доставались для Советского Союза", заявил он на площадке пресс-центра "Россия сегодня".

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Напомним, что Пушилин и ранее призывал расширить масштабы специальной военной операции. Он отмечал, что необходимо освободить "все русские города на Украине", а отдельно выделял Одессу и Чернигов.

Обложка ©

ТАСС / Иван Ноябрёв

Марина Калегина
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