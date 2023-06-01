Пушилин объяснил, почему от режима Зеленского нужно освобождать всю Украину

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал освободить всю территорию Украины от преступного киевского режима. Заявление прозвучало в рамках форума "Какая Украина нам нужна?", который проходит в Москве в четверг.

Если этого не сделать, то вся украинская территория станет "потенциальным плацдармом для следующего нападения на Россию", считает Пушилин.

"Освобождать от киевского режима существующего нужно всю территорию. Нужно ли куда-то отдать какую-то часть территории? Нет, не разбазаривайте территории, они очень дорогой ценой доставались для Советского Союза", — заявил он на площадке пресс-центра "Россия сегодня".