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4 июня, 15:43

Украинский банкир Андрей Онистрат сообщил о гибели сына в боях под Павловкой

21-летний сын украинского банкира Андрея Онистрата Остап погиб в зоне специальной военной операции. Об этом предприниматель сообщил в соцсетях.

Погибший в зоне СВО сын украинского бизнесмена Андрея Онистрата. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Андрей Онистрат

Погибший в зоне СВО сын украинского бизнесмена Андрея Онистрата. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Андрей Онистрат

Фотографию сына бизнесмен опубликовал на странице в Facebook*. Юноша служил оператором дрона в 68-й отдельной егерской бригаде ВСУ и был убит под Павловкой на Угледарском направлении.

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Ранее Лайф сообщал, что в зоне спецоперации погиб автор песен "Уральских пельменей" Игорь Истомин. Он ушёл служить добровольцем в мае прошлого года, а погиб летом и около года считался пропавшим без вести.

* Принадлежит экстремистской компании Meta, запрещён на территории РФ.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Onistrat Andrii

Ирина Фальке
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