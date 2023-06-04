Украинский банкир Андрей Онистрат сообщил о гибели сына в боях под Павловкой

21-летний сын украинского банкира Андрея Онистрата Остап погиб в зоне специальной военной операции. Об этом предприниматель сообщил в соцсетях.

Погибший в зоне СВО сын украинского бизнесмена Андрея Онистрата. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Андрей Онистрат

Фотографию сына бизнесмен опубликовал на странице в Facebook*. Юноша служил оператором дрона в 68-й отдельной егерской бригаде ВСУ и был убит под Павловкой на Угледарском направлении.

Ранее Лайф сообщал, что в зоне спецоперации погиб автор песен "Уральских пельменей" Игорь Истомин. Он ушёл служить добровольцем в мае прошлого года, а погиб летом и около года считался пропавшим без вести.