RTBF: Премьер-министра Бельгии госпитализировали после падения с велосипеда
Премьер-министра Бельгии Александра Де Кро госпитализировали после падения с велосипеда во время прогулки. Об этом сообщило радио RTBF 4 июня, добавив, что происшествие случилось в субботу. Политик уже вышел на связь и рассказал, что находится дома и чувствует себя нормально.
Опасности для здоровья удалось избежать благодаря шлему и тому, что сын Де Кро оперативно вызвал бригаду экстренной помощи, рассказал премьер-министр в видеообращении в своём Twitter. Он поблагодарил службы Университетской клиники Гента за оказанный ему уход и посоветовал быть осторожнее во время занятий спортом.
Де Кро упал с велосипеда головой вниз, это произошло в вечернее время, когда они с сыном ехали около их дома в Бракеле в Восточной Фландрии. От падения премьер ненадолго потерял сознание.
Политик добавил, что собирается приступить к своим должностным обязанностям как обычно — с начала недели.
Как вы, наверное, знаете, это не единственный западный политик, который недавно падал. Белый дом прокомментировал очередное падение президента США Джо Байдена, заявив, что ему не потребуется помощь медиков.
ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ