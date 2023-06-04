RTBF: Премьер-министра Бельгии госпитализировали после падения с велосипеда

Премьер-министра Бельгии Александра Де Кро госпитализировали после падения с велосипеда во время прогулки. Об этом сообщило радио RTBF 4 июня, добавив, что происшествие случилось в субботу. Политик уже вышел на связь и рассказал, что находится дома и чувствует себя нормально.

Опасности для здоровья удалось избежать благодаря шлему и тому, что сын Де Кро оперативно вызвал бригаду экстренной помощи, рассказал премьер-министр в видеообращении в своём Twitter. Он поблагодарил службы Университетской клиники Гента за оказанный ему уход и посоветовал быть осторожнее во время занятий спортом.

Де Кро упал с велосипеда головой вниз, это произошло в вечернее время, когда они с сыном ехали около их дома в Бракеле в Восточной Фландрии. От падения премьер ненадолго потерял сознание.

Политик добавил, что собирается приступить к своим должностным обязанностям как обычно — с начала недели.