Каждый раз, когда президент Джо Байден падает, весь мир убеждается в слабости США и ищет возможности добиться выгодных уступок. Это произошло и при инциденте в Колорадо. Об этом написал бывший сотрудник Конгресса, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для 19FortyFive.

Эксперт отметил, в то время, когда госсекретарь Энтони Блинкен высмеивал Россию, назвав её армию "второй на Украине", Байден упал на глазах у всего мира, тем самым дав знак всем остальным странам.

"Весь остальной мир — как друзья, так и враги, ищут возможности каждый раз, когда сорок шестой президент падает <…>. Мировые лидеры считают, что в их отношениях с Америкой настало время, когда Соединённые Штаты настолько плохо управляются, что они смогут добиться от Запада чрезвычайных уступок по невероятно выгодным ценам", — заявил автор публикации.