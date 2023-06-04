В США увидели ужасный знак в падении Байдена перед насмешкой в адрес России
Экс-сотрудник Конгресса Вейхерт: Падение Байдена говорит о слабости США для мира
Каждый раз, когда президент Джо Байден падает, весь мир убеждается в слабости США и ищет возможности добиться выгодных уступок. Это произошло и при инциденте в Колорадо. Об этом написал бывший сотрудник Конгресса, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для 19FortyFive.
Эксперт отметил, в то время, когда госсекретарь Энтони Блинкен высмеивал Россию, назвав её армию "второй на Украине", Байден упал на глазах у всего мира, тем самым дав знак всем остальным странам.
"Весь остальной мир — как друзья, так и враги, ищут возможности каждый раз, когда сорок шестой президент падает <…>. Мировые лидеры считают, что в их отношениях с Америкой настало время, когда Соединённые Штаты настолько плохо управляются, что они смогут добиться от Запада чрезвычайных уступок по невероятно выгодным ценам", — заявил автор публикации.
По словам Вейхерта, работа американского лидера связана с постоянным физическим и ментальным напряжением, многолетним отсутствием качественного сна и плотным графиком, с которым 80-летний Байден уже не справляется. Экс-сотрудник Конгресса добавил, что конфликт на Украине начался во многом из-за слабости Байдена в глазах руководства России и сейчас Штаты вынуждены тратить колоссальные ресурсы для того, чтобы поменять это мнение. Подобные модели отношений выстраиваются также и с руководителями Китая, КНДР и Ирана.
Лайф напоминает, Джо Байден рухнул на пол во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США. Вероятно, он запнулся. Поднимать его пришлось охране. Медицинская помощь лидеру Белого дома не потребовалась. А позднее американский лидер ударился головой при выходе из вертолёта у Белого дома.
ТАСС / AP Photo / Andrew Harnik