"Кто остался в дураках": Почему зрители не приняли финал 11-го сезона шоу "Голос" Кто и как усомнился в истории победы финалистки 11-го сезона и в чём зрители винят неожиданный конверт. 4 июня, 23:40 Обложка © 1tv.ru / Финал. "Голос"

До финала "Голоса", который во второй раз в истории проекта оказался полностью женским, дошли четыре участницы — Людмила Серебрякова (команда Басты), Ирина Сыщикова (команда Антона Беляева), Эльмира Диваева (команда Владимира Преснякова) и Виктория Соломахина (команда Полины Гагариной). Первой из девушек вылетела Серебрякова, затем зрители меньше всего голосов отдали за Сыщикову. Таким образом, в суперфинале остались Диваева и Соломахина. И победу одержала 19-летняя участница из команды Гагариной.

До финала дошли Людмила Серебрякова (команда Басты), Ирина Сыщикова (команда Антона Беляева), Эльмира Диваева (команда Владимира Преснякова) и Виктория Соломахина (команда Полины Гагариной). Фото © 1tv.ru / Финал. "Голос"

Лучшим наставником проекта в очередной раз признали Басту. Он со сцены трогательно поблагодарил свою семью. Другие его коллеги также высказались и подвели итоги. Пресняков признался, что он счастливчик из-за дебюта в "Голосе". Беляев с юмором заявил, что не было никакой дедовщины. Гагарина отметила флешбэк с Яной Чуриковой, вспомнив "Фабрику звёзд", на которой они и познакомились. В общем, 11-й сезон с новыми наставниками и ведущей завершился. А в Сети продолжается его бурное обсуждение.

Скандал с конвертом

Внимательных зрителей смутил один момент. Когда Яна Чурикова объявляла, что завершается зрительское голосование на одном из этапов, рядом со сценой уже стоял мужчина с конвертом в руках, который быстро оказался в руках у Яны. Это вызвало негодование и мысли о нечестном голосовании.

В официальной группе во "ВКонтакте" поклонники телепроекта бурно обсуждали эту тему: "С конвертом прям очень красноречиво было", "Вот как у них получается, голосование ещё идёт, а ведущей уже дали конверты с результатами?", "Это говорит о том, что никакого честного голосования не было", "Всё решается без нас", "Держа в руках конверт, ведущая закрывает голосование. Мой муж в это время отправлял эсэмэску и его голос приняли, хотя у неё в руках уже был конверт. В чём смысл тогда?", "Тоже заметили, что конверт принесли, а потом она закрыла голосование", "Жаль потраченного пятничного вечера. Конверт, скорее всего, принесли заранее потому, что никто за такое и не голосовал".

Почему так вышло, сложно сказать. Возможно, из-за прямого эфира что-то пошло не по плану.

Критика победительницы

Однако больше всего хейта досталось победительнице проекта Виктории Соломахиной. В суперфинале она противостояла яркой и харизматичной Эльвире Диваевой, которая (по ожиданиям многих) и должна была одержать победу за счёт опыта и чистоты исполнения. Но нет…

Однако больше всего хейта досталось победительнице проекта Виктории Соломахиной. Фото © 1tv.ru / "Песня победителя"

Зрители негодовали в соцсетях от пения и победы подопечной Гагариной: "От лажи просто кровь из ушей. "Голос" умер. RIP", "Градский перевернулся", "Ну не согласна с результатом абсолютно. Закройте уже этот проект, столько разочарований!", "Полностью разочарована финалом! Как всегда, слили всех приличных исполнителей. В финале остались проплаченные и орущие певички", "Градский бы точно её пение не оценил и отправил учиться дальше", "Я полностью разочарована этим проектом, кошмар! Победила та, кто фальшиво поёт, голос не окреп, я просто в шоке", "Самый позорный сезон!", "Сезон "Орущие в голос" завершён... Ура", "Никогда не поверю, что телезрители могли слить двоих сильнейших вокалисток ради Виктории... Она даже "Дельтаплан" спеть не смогла нормально. Позорный выпуск и сезон", "Изначально болела за Викторию, но — объективно — она спела хуже других финалисток", "Помимо непопадания в ноты у победительницы этого сезона присутствуют и дикие визги", "Сколько можно держать зрителей за дураков?".

В победе Соломахиной есть своя драматургия. 10 лет назад Виктория принимала участие в самом первом детском "Голосе". Она дошла до суперфинала, где уступила Алисе Кожикиной. А сейчас она выиграла взрослый "Голос". Сама девушка расплакалась после победы и призналась, что сбылась её мечта.

Особенно ликовала Полина Гагарина. Над ней весь сезон подшучивали другие наставники, а конкурсанты массово отказывались идти в её команду. Но именно подопечная поп-дивы стала победительницей нового сезона. И это стоит принять.

Вы согласны с победой Виктории Соломахиной в "Голосе"? 0 Нет, другие участницы были лучше Да, девочка достойна победы Мне всё равно, я не смотрел(а)

Авторы Кира Громова